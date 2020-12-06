محمد بن راشد: 2021 عامنا الخمسون وسنبدأه بسلسلة مشاريع ومبادرات كبرى

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن معرض «جيتكس» سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.

وقال سموه في تدوين عبر «تويتر»: «ينطلق غدا (اليوم) معرض جيتكس في دورته الـ 40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية.. وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدثاً في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد».

وأضاف سموه: «جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.. ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم.. سنختتم 2020 بحدث عالمي وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى.. 2021 عامنا الخمسون ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله».

استعدادات

واستعد مركز دبي التجاري العالمي لافتتاح الدورة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي يتم تنظيمه من اليوم وحتى العاشر من ديسمبر، وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال هذا العام.

ويضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة الزوار، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

ويستضيف «جيتكس» أكثر من 1200 شركة من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى 350 متحدثاً يتوجهون إلى دبي من 30 دولة يناقشون أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتحليل البيني، والأمن الإلكتروني والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة والاقتصاديات الرقمية ومستقبل التنقل والبلوك تشين.

ويستضيف «جيتكس» أجنحة لبعض الدول المبتكِرة من حول العالم بما فيها إيطاليا، وإسرائيل، والبحرين، والبرازيل، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، ورومانيا، وفرنسا، والسعودية، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وغيرها.

4 فعاليات

ويقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» منصة لاستضافة 4 فعاليات تقنية رائدة على مستوى المنطقة، من بينها «جيتكس لنجوم المستقبل»، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في مجال التقنيات المبتكرة.

و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» (جيسيك) الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و«قمة مستقبل البلوك تشين» التي تعد منصة رائدة للتقنيات التحويلية، بالإضافة إلى النسخة الافتتاحية من «ماركتنغ مينيا» والتي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

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