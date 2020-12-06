«10 ملايين وجبة» تحصد 11 جائزة من «كريستا العالمية» و«شورتي للنفع الاجتماعي»

المصدر: دبي ــ البيان

شكّلت حملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الطعام الإماراتي، نموذجاً عالمياً لسرعة الاستجابة لجائحة «كوفيد 19»، وحازت في فكرتها وتصميمها وتنفيذها، تقدير جوائز دولية مرموقة متخصصة في تكريم المبادرات الأكثر تأثيراً حول العالم.

وحصدت مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، على 34 جائزة وترشيحاً دولياً. وقدمت جوائز «كريستا» العالمية، 6 جوائز للمبادرة، فيما منحت جوائز «شورتي لمبادرات النفع الاجتماعي»، جوائزها للمبادرة ضمن خمس فئات. وتقدمت المبادرة الفائزة على مبادرات عالمية أنجزتها مؤسسات دولية.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن: «نهج سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في العمل الخيري والإنساني، هو نموذج للابتكار في أبعاده ونتائجه الإيجابية، وأفكاره الإبداعية، لأنها تطلق مشاريع إنسانية عملية ملهمة، تحفز الجميع على المشاركة فيها ودعمها، وتصنع حراكاً شاملاً، يمكّن مختلف فئات المجتمع، ويرسخ حساً تضامنياً متميزاً بين شرائحه».



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