عبدالله بن زايد: ما قدمه المتطوعون في الجائحة أنبل ما يمكن للإنسان تقديمه

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات أن ما قدمه المتطوعون في أزمة جائحة كورونا هو أنبل ما يمكن للإنسان أن يقدم للآخرين.

وقال سموه في رسالة نصية بعث بها للمتطوعين في الخطوط الأمامية في مواجهة كورونا: «إخواني وأخواتي المتطوعين إن ما قدمتموه في ظل هذه الجائحة والتحديات التي يعيشها العالم حالياً، باذلين أقصى جهودكم وطاقاتكم لحماية وخدمة من يعيشون على أرض الإمارات، هو أنبل ما يمكن للإنسان أن يقدم للآخرين. أشكركم وأدعو الله أن يبارك جهودكم، وأن يوفقنا جميعاً في خدمة هذا الوطن. أخوكم عبدالله بن زايد».

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