«كهرباء دبي» تعتمد نظاماً رقمياً لتنظيم العمل التطوعي الداخلي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج التطوع الداخلي «أتطوع» عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع وفي إطار جهودها لتعزيز العمل التطوعي في دبي، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها.

وتتيح المنظومة الإلكترونية المتطورة لبرنامج «أتطوع» للموظفين الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط، بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميّز الحكومي، ويعزز مكانة الهيئة الريادية في مجال العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حب الخير

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسير هيئة كهرباء ومياه دبي على خطى الآباء المؤسسين الذين زرعوا في نفوس المواطنين والمقيمين حب الخير والعطاء والعمل التطوعي والإنساني. وتهتدي الهيئة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»البداية كانت من زايد.

والجود أصله وبدايته زايد، والعطاء الحقيقي له اسم آخر يسمونه زايد«، حيث باتت ثقافة التطوع متأصلة في نسيج المجتمع الإماراتي ويمثل العمل التطوعي نهجاً حضارياً ينطلق من مرتكزات وثوابت دولة الإمارات.

وتلتزم الهيئة بالعمل في إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة للعمل التطوعي، انطلاقاً من دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، حيث تسعى إلى نشر ثقافة التطوع بين الموظفين والأطراف المعنية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تشجيع المعنيين على الاهتمام بالعمل التطوعي المستدام، وإيلائه أهمية خاصة بجانب العمل المهني».

تحقيق التوازن

من جانبها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «ركزت هيئة كهرباء ومياه دبي منذ تأسيسها على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع.

وتم إطلاق دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي عام 2019 وفق أعلى المعايير العالمية بهدف تعزيز قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا مدربين ضمن برنامج الهيئة لتدريب القيادات التطوعية، كما أطلقت»برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي«عبر صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني، لتسهل على موظفيها اختيار البرامج والمبادرات المجتمعية التي تناسب اهتمامات وقدرات المتطوعين من موظفيها، والأوقات المناسبة لهم.

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