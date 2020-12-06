ميثاء بنت أحمد: المتطوعون يتركون بصمة مؤثرة بأعمالهم النبيلة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية: «التطوع هو قيمة إنسانية نبيلة يبذل المتطوعون الكثير من وقتهم وجهدهم في سبيل خدمة مجتمعاتهم، وقودهم في ذلك حب البذل والعطاء، وهاجسهم هو التأثير الإيجابي، وهدفهم هو ترك بصمة مؤثرة من خلال أعمالهم النبيلة في سبيل خدمة الغير بكل تفانٍ ومحبة».

وأكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان بأن متطوعي الإمارات، مواطنين ومقيمين، أثبتوا بأنهم خير انعكاس لقيم الإنسان الإماراتي، وأنهم ثمرة غرس هذه الأرض الطيبة، وذلك من خلال تضحياتهم الدائمة، لا سيما ما شهدناه في التصدي لآثار جائحة كورونا، والتي سطروا خلالها أروع الأمثلة في خدمة الإمارات وأهلها من خلال أعمالهم التطوعية في مختلف المجالات، باذلين أرواحهم وأنفسهم في محاولةٍ لرد الجميل للوطن.

وأضافت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان «نفتخر اليوم بما حققه برنامج «نعمل نخلص للعمل التطوعي» الذراع التطوعي لمؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية والذي حرصنا على إطلاقه منذ بداية تأسيس المؤسسة».

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