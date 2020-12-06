«صحة» تعالج تسارع ضربات القلب بأحدث التقنيات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أجرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عمليتي كي لمريضة مواطنة ومريض مقيم كان كلاهما يعاني من تسارع شديد في ضربات القلب، وذلك باستخدام جهاز Rhythmia للمسح ثلاثي الأبعاد ذي الدقة العالية، والذي يعد من أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في منشآت شركة «صحة»، ومن الأجهزة المعدودة في كل منطقة الشرق الأوسط والخليج.

وكانت حالة المريضة البالغة من العمر 32 عاماً والمريض البالغ من العمر 28 عاماً تستدعي الدخول إلى المستشفى بشكل طارئ عدة مرات خلال العام نتيجة للتسارع الشديد في ضربات القلب، حيث تم إجراء عمليتي الكي بنجاح في قسم كهربائية القلب التابع لـ«صحة» في مدينة أبوظبي على أيدي فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور معتز القادري، والدكتور عمر الفلاسي، والدكتور سالم الكعبي، بمدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وقال الدكتور معتز القادري استشاري كهربائية القلب: إن استخدام الجهاز الجديد ساعد الفريق المعالج على تحديد مكان التسارع وإجراء الكي بنجاح للبؤرة المسؤولة عن التسارع.

وأوضح أن لدى منشآت شركة صحة جهازين حديثين آخرين يستخدمان تقنيات أخرى لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للقلب، بالإضافة لهذا الجهاز الحديث الذي يتم استخدامه لأول مرة في منشآت «صحة»، مشيراً إلى أن وجود ثلاث تقنيات مختلفة للمسح ثلاثي الأبعاد في مشافي «صحة» يعني جاهزية قسم كهربائية القلب في «صحة» للتعامل مع كافة اضطرابات النظم البسيطة والمعقدة.

وأكد الدكتور عمر الفلاسي، استشاري كهربائية القلب، أن شركة «صحة» تمتلك المركز الأول والرئيس لكهربائية القلب، ويديره ويشرف عليه فريق متكامل ومتخصص ذو خبرة وكفاءة عالية للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن المركز أجرى وبنجاح نحو 2000 عملية كي، ونحو 2000 عملية زراعة بطارية للقلب عند الأطفال والكبار.

وأكد الدكتور سالم الكعبي أن مركز أمراض القلب التابع لشركة «صحة» في مدينة أبوظبي يعد واحداً من أكبر المراكز المتخصصة في الرعاية القلبية في الدولة .

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