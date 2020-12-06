بلدية دبي تغلق مغسلة وتخالف 3 مؤسسات

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

نفذ مفتشو بلدية دبي112 زيارة رقابية على المؤسسات، خلال 4 ديسمبر الجاري، أسفرت عن إغلاق مغسلة ومخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 3 تنبيهات، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 94 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 105 مؤسسات.

وتحرص بلدية دبي على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، ويتم التأكد خلال الجولات التفتيشية من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، والتشديد على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات.

كما يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة،ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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