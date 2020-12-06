56 مليون درهم لتوسعة وتطوير الخدمات العلاجية بمستشفى عجمان التخصصي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

رصد مجلس إدارة مستشفى عجمان التخصصي، التابع لحكومة عجمان، 56 مليون درهم لموازنة 2021 لتوسعة الخدمات العلاجية وتطويرها، تماشياً مع الزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة وزيادة أعداد المراجعين للمستشفى، وسيتم العام المقبل افتتاح ثلاث عيادات طبية جديدة وقسم للأشعة وتزويده بأحدث المعدات الطبية وتعين كادر طبي وتمريضي بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمراجعين، كما تم تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر الوعي الصحي، لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بدعم جهود الدولة وتأكيد أهمية التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للمرضى الذين تم شفاؤهم من الإصابة بمرض فيروس كورونا.

مساندة

وقالت فاطمة علي بن عمير، المدير العام للمستشفى بالوكالة، لـ«البيان»: استقبل المستشفى خلال 10 أشهر الماضية 88.341 ألف مريض، وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي صُرفت 30196 وصفة، كما ضاعفت إدارة المستشفى جهودها لاستمرار الخدمات العلاجية منذ بداية انتشار جائحة كورونا العالمية، ومساندة خط الدفاع الأول في الإمارة والعمل بتوفير الخدمات العلاجية والوصول إلى المرضي في مساكنهم، إضافة إلى تكثيف برامج التثقيف والتوعية الصحية لجميع شرائح المجتمع بهدف تعزيز الصحة العامة والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار الوباء.

كما قامت المستشفى بالإشراف الكامل على فندق «باهي» للمخالطين لمرض كورونا والإشراف على العزل المنزلي للمصابين بالفيروس في فندق رمادا، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللاحقة للمرضى الذين تم شفاؤهم من الوباء. وذكرت أنه تم عقد اتفاقيات مع عدد من المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية، إضافة إلى اتفاقيات مع عدد من شركات التأمين الصحي لتغطية نفقات علاج المرض وتقديم خصم بنسبة 50% للمرضى من أصحاب الهمم وخصم بنسبة 30% للمرضى العاملين في حكومة عجمان، وكذلك حاملي بطاقة فزعة.

عيادات جديدة

وكشفت أن مجلس إدارة مستشفى عجمان التخصصي برئاسة حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، رصد مبلغ 56 مليون درهم ضمن موازنة عام 2021 لتوسعة وتطوير الخدمات العلاجية، مشيرة إلى افتتاح عيادات جديدة تشمل كلاً من عيادة أمراض القلب وقسم للأشعة وتزويده بأجهزة ومعدات طبية حديثة، كما سيتم افتتاح عيادة للمناظير وعيادة أمراض الكُلى وافتتاح قسم غسيل الكلى، كما سيتم تعين عدد من الأطباء وكادر تمريضي وفني يضاف إلى الكادر العامل من أجل مواكبة زيادة المرضي وتقديم خدمات علاجية متكاملة.

وأكدت اهتمام وحرص مستشفى عجمان التخصصي على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر التوعية والتثقيف الصحي والعمل من أجل تعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع، موضحة أنه تم تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية شملت محاضرات توعية وإجراء فحوصات طبية مجانية لمختلف فئات المجتمع، كما يقوم المستشفى حالياً ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني بتقديم خدمات استشارة طبية مجانية تشمل أخصائي طب الأطفال واستشارة أخصائي الجراحة العامة، كما تقرر تقديم تخفيضات بنسبة 50% للتحاليل الطبية.

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