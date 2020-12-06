إشادة بجهود موظفي مكتب قائد عام شرطة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أثنى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان على الجهود المتميزة لموظفي مكتب القائد العام ونائبه، التي أسهمت في تعزيز جودة العمل ودعم الانضباط بين موظفي القيادة.

جاء ذلك خلال تفقده لأقسام وأفرع مكتب القائد العام ومكتب نائبه عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل .

وبدأ النعيمي بتفقد مكتب القائد العام، حيث اطلع على آلية العمل في قسم الوثائق والمراسلات وفرع شؤون القضايا وفرع اللجان وفرق العمل، وآلية استقبال وإرسال وحفظ الوثائق .

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