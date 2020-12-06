«النيابة الاتحادية»: 7242 تحقيقاً «عن بُعد» خلال 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أفاد تقرير إحصائي أصدرته النيابة العامة الاتحادية أمس، باستمرارية عمل النيابات بنظام التحقيقات «عن بُعد» ليرتفع إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها منذ إقرار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ضد جائحة «كورونا» المستجد، وتحديداً خلال الشهور الـ9 الماضية (من مارس إلى نوفمبر) إلى 7 آلاف و242 تحقيقاً، باستخدام تقنية «الفيديو كونفرنس»، محققة في الوقت نفسة نسبة إنجاز في الملفات المعروضة بلغت 99%.

وتظهر هذه الأرقام جاهزية وقوة بنية الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها النيابات الاتحادية .

وتوضح الإحصائيات التي نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة «عن بعد» خلال الفترة ذاتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الاتحادية، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية بلغ نحو 61 ألفاً و910 طلبات، فيما وصل إجمالي عدد الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة الاتحادية، 46 ألفاً و947 إجراءً.

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