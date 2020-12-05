«التنافسية والإحصاء» يرصد التطور العمراني في الإمارات في فيديو خاص لــ «البيان»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

في فيديو خص به «البيان»، رصد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التطور العمراني لدولة الإمارات في آخر 10 سنوات من خلال الإضاءة الليلية لصور الأقمار الصناعية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للمركز ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 45% أو ما يعادل 482.4 مليار درهم خلال العشرة سنوات الماضية من 2010 وحتى 2019، حيث شهد زيادة تدريجية ليقفز من 1.064 تريليون درهم في 2010 متخطياً التريليون والنصف وصولا إلى 1.546 تريليون درهم في نهاية العام الماضي 2019.

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن التطور العمراني لدولة الإمارات شهد أيضا زيادة في التعداد السكاني بنسبة 15% أو ما يعادل 1.239 مليون نسمة خلال العشرة سنوات الماضية بعدما قفز من 8.264 مليون نسمة في 2010 وصولا إلى 9.503 ملايين نسمة بنهاية العام الماضي.

وأشار المركز أن الكهرباء المستهلكة في الدولة زادت خلال العشرة سنوات الماضية بنسبة 46.7% أو ما يعادل 41.85 ألف جيجاواط / ساعة، لترتفع من 89587 جيجاواط / ساعة في 2010، وصولا إلى 131443 جيجاواط / ساعة بنهاية العام الماضي.

2010

التعداد السكاني – 8264070 نسمة

الكهرباء المستهلكة - 89587 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.064 تريليون درهم

2011

التعداد السكاني – 8394019 نسمة

الكهرباء المستهلكة - 95508 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.287 تريليون درهم

2012

التعداد السكاني – 8526425 نسمة

الكهرباء المستهلكة - 101454 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.375 تريليون درهم

2013

التعداد السكاني – 8661345 نسمة

الكهرباء المستهلكة - 105363 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.432 تريليون درهم

2014

التعداد السكاني – 8798841 نسمة

الكهرباء المستهلكة - 111685 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.48 تريليون درهم

2015

التعداد السكاني – 8938974 نسمة

الكهرباء المستهلكة – 119482 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.315 تريليون درهم

2016

التعداد السكاني – 9121167 نسمة

الكهرباء المستهلكة - 121826 جيجا واط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.311 تريليون درهم



2017

التعداد السكاني – 9304277 نسمة

الكهرباء المستهلكة - 126203 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.416 تريليون درهم

2018

التعداد السكاني – 9366828 نسمة

الكهرباء المستهلكة – 128105 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.55 تريليون درهم

2019

التعداد السكاني - 9503738 نسمة

الكهرباء المستهلكة 131443 جيجاواط / ساعة

الناتج المحلي الإجمالي – 1.546 تريليون درهم

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز