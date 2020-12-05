محمد بن راشد: سنكون الأسرع في التعافي وسنختتم 2020 بأهم حدث عالمي واقعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً، وأن جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، حيث أثبتت مؤسسات الدولة قدرتها على التأقلم في الظروف التي أوجدها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سموه في سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "معرض جيتكس ينطلق غداً في دورته الـ 40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية. وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدثاً في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد".

وأوضح سموه أن دولة الإمارات: "ستختتم 2020 بحدث عالمي وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى. 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز