«صحة دبي» تسلط الضوء على مخاطر السكري

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، ندوة افتراضية ناقشت خلالها نتائج المسح الصحي لمرض السكري لعام 2019 والتي تضمنت معدل انتشار المرض بين المواطنين والمقيمين، وعوامل الخطورة التي تؤثر بشكل سلبي على ارتفاع نسب الإصابة بين السكان.

وحضر الندوة التي نظمتها إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات بقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة، نحو 100 شخص يمثلون المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة ومديري الإدارات ومسؤولي الوحدات التنظيمية المختلفة والمهتمين من القطاع الطبي الخاص. وركزت الندوة التي شارك بها كل من المتحدثين الدكتورة فتحية العوضي استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء بمستشفى دبي، والدكتور محمد حسنين استشاري أمراض السكري والغدد الصماء بمستشفى دبي على أهمية الوقاية من مرض السكري وضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات وأفراد المجتمع المحلي لنشر الوعي الصحي بأسباب وطرق الوقاية من مرض السكري في ظل ممارسة نمط الحياة غير الصحي. وقال خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات إن الندوة استعرضت نتائج المسح الصحي لسكان دبي عام 2019م حول مرض السكري الذي نفذته هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء والذي أظهر أن نسبة انتشار مرض السكري بين البالغين من سكان دبي 13.7٪، ونسبة الأشخاص في مرحلة ما قبل المرض والمعرضون للإصابة بالسكري 16.2٪ من السكان البالغين في الإمارة.

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