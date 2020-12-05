سعيد الطاير: استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل وفق استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن عدداً من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة التي تدعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دبي ودولة الإمارات.

وقال: تستقي الهيئة رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ ثقافة التطوع المتأصلة في نسيج المجتمع الإماراتي، القائم على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة والقيم السامية التي زرعها الآباء المؤسسون. وأضاف الطاير: أطلقت الهيئة 330 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و 2019، وفاق عدد الساعات التطوعية لموظفي الهيئة خلال هذه الفترة عن 131000 ساعة، ما أسهم في وصول سعادة المجتمع إلى 93% في عام 2019 وفي ظل الجهود الوطنية المكثفة لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفرت الهيئة الدعم اللوجستي للقطاعين الصحي والمجتمعي في الإمارة، لمبادرة «مدينتك تناديك... تطوع لدبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إضافة إلى تطوع عدد كبير من موظفي الهيئة لمساندة خط الدفاع الأول حيث أثبتوا جاهزيتهم العالية والتزامهم بالتدريب واتباع جميع التدابير الوقائية، وخلال العام الماضي، حصل 80 من موظفي الهيئة على «دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي» الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً.

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