793 حالة شفاء جديدة من «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 157.828 حالة.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 113.928 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي حيث ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.311 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 174.062 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 586 حالة.

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