مساجد الإمارات تبتهج بأول صلاة جمعة إثر تعليق تجاوز 8 أشهر

المصدر: متابعة - قسم المحليات

أدى المصلون على مستوى الدولة، أمس، صلاة الجمعة للمرة الأولى بعد توقف استمر أكثر من ثمانية أشهر نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، حيث تم تعليق صلاة الجمعة منذ 16 مارس 2020.

صلاة الجمعة في مسجد الجميرا بدبي | تصوير: إبراهيم صادق

وبناءً على تعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مع الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمنع نقل العدوى بين المصلين التزمت جميع المساجد على مستوى الإمارات بالسماح للمصلين بنحو 30% من الطاقة الاستيعابية داخل المساجد والسماح للمصلين بالصلاة خارج المسجد وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية. كما دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كبار السن من المواطنين والمقيمين والأطفال والمرضى التزام الصلاة في المنازل خشية العدوى بالمرض، كما حرص المصلون على تجنب السلام بالأيدي وتجنب الزحام في المساجد بعد الصلاة خاصة عند المداخل والمخارج.

مصلون خارج مسجد القصباء بالشارقة | تصوير: سالم خميس

وذكر خطباء الجمعة أن ثقافة الشكر إذا ترسّخت في المجتمع، أورثته المحبة والتلاحم، والتقدير والتراحم، وكانت سبباً لزيادة نعم الله تعالى عليه، قال سبحانه: «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم»، فما أحسن أن نشكر الله تعالى على ما وهبنا من نعمة الإيمان، وما أكرمنا به من صلاة الجمع والجماعات في بيوت الرحمن، ونشكره سبحانه على ما أسبغ علينا من نعمه الكثيرة، ما ظهر منها وما بطن، ونشكر الوالدين، عملاً بقول الله تعالى: «أن اشكر لي ولوالديك» ونشكر الناس، ونشكر الدولة ومؤسساتها على ما تقوم به من دور في خدمة الناس. فاللهم عرفنا نعمك بدوامها، وارزقنا شكرها، وأعنا على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك. وذكرت خطبة الجمعة أن الشكور من أسماء الله الحسنى، فهو الذي يشكر للناس اليسير من الطاعات، ويثيبهم عليه الكثير من الحسنات، والشكر عبادة عظيمة، تكون بالقلب وباللسان، وبالسلوك والعمل. وقد تميز بها الأنبياء والحكماء، والصالحون والعقلاء، فمدحهم الله عز وجل بأنهم كانوا له شاكرين، قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: (إنه كان عبدا شكور). وقال عز وجل لكليمه موسى عليه السلام: (فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين). وقال سبحانه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين).

أثناء صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد في عجمان | تصوير : أحمد عبيد

جانب من صلاة الجمعة بالفجيرة | تصوير: زيشان أحمد

مصلون يستمعون إلى الخطبة في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة | تصوير : غلام كاركر

العين

وأدى جموع المصلين في منطقة العين بالأمس صلاة الجمعة في المساجد وحرص المصلون على الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تطبيق شتى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين المصلين، كحرصهم على تجنب المصافحة، ووضع الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، إضافة إلى مصاحفهم الخاصة.

كما حرص المصلون على رفع أكف الدعاء لله تعالى بجلاء الوباء وبأن يحفظ العباد والبلاد.

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