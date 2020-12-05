خليفة بن طحنون يفتتح مسجد الشهيد زكريا الزعابي في السمحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس في منطقة السمحة مسجد الشهيد زكريا سلمان عبيد الزعابي رحمه الله بحضور عدد من الشخصيات وذوي الشهيد. وفور وصوله تفقد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أروقة ومرافق المسجد الذي يتسع لنحو 431 مصلياً واطلع على الخدمات التي يوفرها للمصلين وفق أحدث وأرقى المعايير التصاميم الهندسية. كما شارك الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان جموع المصلين أداء صلاة الجمعة في المسجد بعد إعادة إقامة شعائر صلاة الجمعة ضمن الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تضحية

والشهيد زكريا سلمان عبيد الزعابي رحمه الله هو أحد أبناء الوطن الأبرار، الذين ضحوا يحياتهم دفاعاً عن الوطن وذادوا عن حماه مسطرين أروع صور التضحية والبطولة والفداء والعطاء في سبيل الوطن حتى ارتقوا إلى ربهم شهداء خلال أداء الواجب الوطني.

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