أحمد جلفار لـ«البيان»: أزمة «كورونا» أبرزت أهمية التطوع

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ«البيان»، أن أزمة كورونا أبرزت أهمية العمل التطوعي، جاء ذلك بمناسبة مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، باعتباره جزءاً من المنظومة التنموية التي تعيشها الدولة في شتى المجالات والقطاعات وباعتبار أن التطوع ثقافة وسلوك ينبغي ترسيخه لدى النشء ليتحول إلى أسلوب حياة.

وقال جلفار:إن برنامج دبي للتطوع سجل حتى الآن ما يقارب من 249 ألف ساعة تطوع، بوفر مالي يفوق 19 مليون درهم، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للتطوع يشكل مناسبة هامة للتذكير بأهمية العمل التطوعي ودوره في استدامة التنمية المجتمعية، لافتاً إلى أن الوعي بمفاهيم التطوع وأثرها على الفرد والمجتمع يساعد في خلق مجتمع مسؤول تتكامل أدوار فئاته ويشد بعضهم أزر بعض بما يعزز تماسكهم وسعادتهم. وأشار إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع هذا العام يحمل أهمية خاصة حيث أبرزت أزمة انتشار وباء كورونا دور المتطوعين في تنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية، وحماية ودعم أفراد المجتمع الأكثر عرضة للضرر، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم. وعلى الرغم من ظروف العمل عن بعد وعدم إقامة الفعاليات لاحظنا ارتفاعا في حجم العمل التطوعي المجتمعي سواء على صعيد الأفراد أو الفرق التطوعية.

تثمين

وأضاف: «في اليوم العالمي للتطوع، أثمن كل جهد ووقت تم بذله خلال هذا العام، المتطوع الذي قدم وقته وجهده وخبرته في ظل ظروف غير اعتيادية وتحمل الكثير من المخاوف هو بلا شك بطل يستحق التقدير وهؤلاء بلا شك صمام أمان لمجتمعنا وضمان لاستدامة استقراره وتنميته. وأكد أن برنامج دبي للتطوع الذي أطلق في عام 2015 بهدف إدارة المبادرات التطوعية، يشهد تزايداً في أعداد المتطوعين، حيث تقدم الهيئة خدمة التطوع وهي أول خدمة رسمية من حكومة دبي على مستوى الإمارات، تتيح فرصاً متواصلة للمتطوعين للمشاركة في فعاليات مختلفة واكتساب مهارات، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.

دبي للتطوع

ويقدم برنامج دبي للتطوع عدة خدمات من خلال توفير فرص دائمة للتطوع وذلك عبر التنسيق مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز المفهوم الصحيح للتطوع، من خلال عقد محاضرات توعوية حول ثقافة العمل التطوعي للمتطوعين المستجدين في المدارس والجامعات والمؤسسات.

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