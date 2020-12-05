الإمارات عاصمة المعارض والمؤتمرات

المصدر: دبي - بشار باغ

لعبت صناعة المعارض والمؤتمرات دوراً حيوياً في رفد مسيرة التنمية الشاملة التي تم تحقيقها في كافة المجالات منذ قيام اتحاد دولة الإمارات في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971، حيث شكلت منصة حيوية لتعريف العالم بما يتم تحقيقه من إنجازات من جانب، والاطلاع على تجارب دول العالم الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات وبناء العلاقات الدولية وخلق المزيد من الفرص والشراكات محلياً وعالمياً.

وساهمت المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات التي تم تأسيسها في الدولة في نقل القطاع من المحلية إلى مستويات عالمية، وتعزيز مكانة الإمارات كعاصمة دولية لقطاع الفعاليات المتخصصة بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وانفتاح ثقافي وتجاري واستثماري وخدمات عصرية، وتوجت هذه المكانة في فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 دبي وهو من أكبر المعارض الدولية.

إكسبو الشارقة

شهد عام 1977 إنشاء مركز إكسبو الشارقة من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث كان أول منشأة من نوعها في الإمارات، وبات اليوم في مقدمة مراكز المعارض التجارية والمؤتمرات في المنطقة، كما يعد إضافة بارزة لإمارة الشارقة، سواء في المؤتمرات أو المعارض من حيث تقديمها مجموعة واسعة من القاعات والخدمات المتعددة، كخدمات الضيافة، وإدارة المرافق وغيرها من الخدمات.

وفي عام 2002، بدأ العمل على استكمال باقي مرافق مركز دبي التجاري العالمي، وشملت تلك المرحلة من التوسعة بناء قاعتي الشيخ راشد والشيخ مكتوم، وقاعات المعارض المقابلة لهما، وهي القاعات 5، 6، 7، 8، كما تم إنشاء مجموعة المحال والمرافق الخدمية المختلفة من بنوك ومطاعم ومراكز خدمات رجال الأعمال والبريد والاتصالات والشحن والنقل والفنادق.

قاعة زعبيل

وتمت إضافة قاعة زعبيل لاحقاً عام 2006 بمساحة 15 ألف متر مربع، ثم بناء قاعات الشيخ سعيد التي تضم 4 قاعات أخرى بمساحة إجمالية 25 ألف متر مربع عام 2009، لتتسع مساحة العرض المغطاة إلى أكثر من 1000.000 قدم مربعة، وزيادة قدرة المركز على استيعاب معارض عالمية ضخمة أصبحت تشغل مساحته بالكامل.

ونجحت دبي بفضل ما تمتلكه من خبرة وقدرة وإمكانات متكاملة في استضافة مؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليين في سبتمبر من عام 2003.

أبوظبي للمعارض

لعبت شركة أبوظبي للمعارض «أدنيك» دوراً مهماً في تحفيز نمو قطاع الفعاليات والمعارض المتخصصة من خلال مراكزها التي يأتي في مقدمتها مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وحققت الشركة مساهمات مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات درهم، بنمو نسبته 46% مقارنة بعام 2018، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة مساهمة «أدنيك» في الاقتصاد المحلي منذ تأسيس الشركة في عام 2005 إلى 36.9 مليار درهم.

وتأتي النتائج المميزة التي حققتها «أدنيك» لعام 2019 بعد تحقيق نمو بنسبة 15.8% في عدد الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم خلال 2019، بما يناهز 2.3 مليون زائر، وليصل إجمالي عدد زوار المراكز التابعة لـ «أدنيك» إلى 19.8 مليون زائر منذ عام 2005.

وبلغ عدد الفعاليات التي استضافها «أدنيك» ومركز العين للمؤتمرات 496 فعالية، ليرتفع إجمالي عدد الفعاليات التي استضافتها المراكز التابعة لـ «أدنيك» في 15 عاماً إلى نحو 3887 فعالية. وفي عام 2019، استضافت المراكز التابعة للشركة 11 معرضاً جديداً، بنسبة نمو وصلت إلى 22.2% مقارنة بالعام 2018، وبلغ عدد المعارض العالمية والمحلية 60 معرضاً، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بالعام 2018.

واستضافت «أدنيك» في مراكزها خلال العام الماضي 28 مؤتمراً دولياً، من بينها 10 مؤتمرات دولية تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. كما فازت الشركة بثمانية عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بارزة، مقارنة بخمسة عطاءات في العام 2018، مسجلةً نمواً نسبته 60%.

عالم المعارض

أثبتت الدولة أنها رقم صعب في عالم المعارض من خلال تنظيم سلسلة من المعارض التي تطورت عبر السنين، وباتت من أهم المعارض العالمية المتخصصة، على غرار تنظيم معرضي ومؤتمر «أيدكس» وأسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك»، بالإضافة إلى أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جلفود للأغذية وغيرها الكثير.

مركز دبي التجاري

في عام 1979، تأسس مركز دبي التجاري العالمي، وسرعان ما لعب دوراً في نمو سياحة الأعمال، وعبر الأعوام اتسع المركز ليضم عدداً من قاعات المعارض، كقاعة الشيخ راشد وقاعة الشيخ مكتوم، وبرج المؤتمرات، وقاعات الشيخ سعيد وأرينا التي رفعت المساحة الإجمالية للمركز لأكثر من مليون قدم مربعة. واتسع المركز بشكل تدريجي وتم البدء ببناء قاعتي المعارض 1، 2 عام 1983 بموقعيهما الحاليين مقابل البرج الذي لم يكن يضم سوى قاعة واحدة للمعارض، هي سوق دبي للأوراق المالية والتي انطلق منها معرض جيتكس للتكنولوجيا عام 1981، وبعد سنوات تمت إضافة القاعتين 3، 4.

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