مسؤولون أردنيون لـ«البيان»: إنجازات الإمارات مفخرة للعرب

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

تربط المملكة الأردنية بدولة الإمارات علاقات تاريخية متميّزة، ويعبّر البلدان في كل مناسبة عن متانة علاقاتهما والحرص على تعزيزها. وأعرب مسؤولون أردنيون في اليوم الوطني عن مشاعر التقدير والاحترام لدولة الإمارات وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز دولة الإمارات، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الدولة في شتى المجالات. وأضاف الفايز في تصريحات لـ«البيان»: «حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة نفتخر بها كعرب وتصب في نجاح وتقدم أمتنا العربية والإسلامية، ونحن نبارك لهم اليوم هذا التطور الكبير الذي شهدته والذي يشكل حافزاً للجميع للنظر إلى هذا النموذج الإيجابي وكيفية الاستفادة من تجارب الإمارات الشقيقة الرائدة في شتى المجالات». ولفت الفايز إلى أن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكنت خلال عقود من الوصول إلى ارتقاء أعلى سلم التعليم والصحة، فيما تسعى في الوقت نفسه لتحقيق الريادة العالمية في كل المجالات، من خلال التركيز على بناء مجتمع الابتكار باعتباره الاستثمار الأفضل للمستقبل.

علاقة راسخة

وأوضح الفايز أن العلاقات بين دولة الإمارات والأردن راسخة ومتينة على مختلف المستويات، وتقوم على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مضيفاً: «هي علاقات مميزة أسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والراحل الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، وعلى إثرهما استمرت العلاقات وازدادت متانة بين الملك عبدالله الثاني وإخوانه القادة في دولة الإمارات». وأعرب الفايز عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

تمكين

إلى ذلك، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إنّ دولة الإمارات والأردن تربطهما علاقات راسخة وصادقة ومتينة تقوم على الثقة والتنسيق المستمر، والاحترام والتقدير، وظلتا على الدوام في خندق الأمة ترفعان راية الفخر والمجد تحت ظل قيادة حكيمة أرسى دعائهما قادة البلدين. وهنأ المعايطة دولة الإمارات بيومها الوطني الـ49 بما يمثله من نقطة مضيئة ومحطة ماثلة في التاريخ، وما وصلت إليه من تطور وضعها في مقدمة دول المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أنّ دولة الإمارات استطاعت وخلال مسيرتها أن تمكن الشباب وتدعمهم بالمهارات والعلوم اللازمة للانخراط في صناعة المستقبل، وتوظيف طاقاتهم بما هو إيجابي وفعّال، وتحفيزهم لطريق الريادة والتميز، وتوفير البيئة الخصبة والملائمة لهم للتقدم والاطلاع على تجارب العالم، ومساندتهم للمشاركة في المحافل الدولية.

تجربة فريدة

وأضاف المعايطة: «أيضاً شهدنا تجربة الإمارات الفريدة في تمكين المرأة ووصولها إلى المراكز والمواقع القيادية المرموقة، حيث مكنتها الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن فخرنا بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهو تجسيد لمسار التمكين السياسي، وفي الوقت نفسه انعكاس لمسيرة التنمية المستدامة». ولفت إلى أنّ اليوم الوطني لدولة الإمارات يعكس مسيرة الإنجاز التي رسّختها قيادة الدولة على مدار عقود والتي تكللت بالنمو والازدهار.

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