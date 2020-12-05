استاد مدينة زايد..صرح رياضي كبير

أعد تصميم استاد مدينة زايد الرياضية في سنة 1974 وتم افتتاحه بعد 6 سنوات وتحديداً في يناير 1980، وهو تحفة معمارية وصرح رياضي كبير، وتتسع مدرجاته حالياً لـ 43 ألف مقعد، منها 42.355 مقعداً للجمهور، و1.436 مقعد للضيافة، و277 مقعداً للإعلام، واستضاف الاستاد العديد من البطولات الكبرى، بما في ذلك كأس الخليج 1982 و2007 وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 1985، وكأس آسيا للناشئين 1986 ونهائي كأس العالم للشباب 2003 ومباريات في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية وتصفيات كأس آسيا ونهائيات كأس آسيا 1996، وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، وكأس العالم للأندية 2009 و2010.

صيانة

وخضع الاستاد لصيانة شاملة في عام 2009، ليتم تقليص سعته إلى 43 ألف متفرج، وتواصلت منذ عام 2015 أعمال التطوير ليتحول إلى تحفة معمارية حديثة.

وتم اختياره من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن قائمة من 4 استادات، تم اعتبارها ملاعب رائعة وتحفاً معمارية تقع في منطقة الغرب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز