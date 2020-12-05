يقع استاد آل مكتوم في منطقة عود ميثاء في قلب مدينة دبي، وهو الملعب الرئيسي لنادي النصر عميد الأندية الإماراتية، وافتتحه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في 26 مايو 1978 بمباراة عالمية استضاف خلالها «العميد» نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي حينها. ومع بداية التسعينات تم تغيير أرضية استاد آل مكتوم من الترتان إلى العشبية تزامناً مع استضافة النصر للبطولة العربية للأندية في 1991 قبل أن يشهد الملعب إعادة تهيئة لاستضافة كأس العالم للشباب في 2003. وشهد استاد آل مكتوم أكبر عملية تطوير في 2019 لاستضافته جانباً من كأس أمم آسيا، وبلغت تكلفة التطوير أكثر من 200 مليون درهم. وأصبح الاستاد في حلته الجديدة تحفة معمارية وصار معروفاً بمسمى «الفيروز الأزرق»، وتم أخيراً إدراجه استاد آل مكتوم ضمن أفضل 6 مرافق رياضية بالعالم على قائمة جائزة فرساي العالمية 2020.

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