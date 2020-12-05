يعد استاد محمد بن زايد في قلب العاصمة أبوظبي، أيقونة الملاعب، وتحفة معمارية مميزة واستثنائية، بتصميمه الرائع الذي جعله واحداً من الملاعب المتفردة في المنطقة، وهو الملعب الرئيسي لنادي الجزيرة، وافتتح في 1980، وتم تجديده خلال العامين 2006 و2009 وتبلغ طاقة استيعابه 42.056 مقعداً.

أطلق على استاد محمد بن زايد مسمى «ملعب الانتصارات»، حيث احتضن العديد من المباريات التاريخية وشهد الكثير من الانتصارات المهمة لمنتخباتنا الوطنية المختلفة، واستضاف الاستاد العديد من البطولات والمسابقات العالمية والتاريخية وأهمها كأس العالم للناشئين 2003، ومونديال الأندية 2009 و2010، وكان شاهداً على الانتصار التاريخي لـ«الأبيض» الأولمبي على أستراليا في تصفيات أولمبياد لندن 2012.

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