شرطة أبوظبي تكرم حاضنات بـرعاية الأحداث لإشهارهن الإسلام

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي عدداً من الحاضنات لإشهارهن الاسلام وقدمت لهن الهدايا.

وأعرب العقيد الدكتور علي سعيد مصبح المنصوري مدير ادارة رعاية الأحداث عن سعادة وفرحة الإدارة بدخول "أخوات جديدات" في الدين الاسلامي بقناعتهن وبإرادتهن وبعد أن قضين فترة في اكتشاف الاسلام كدين للنور والحق مباركاً لهن دخول الإسلام.

وأثنى على الجهود المستمرة لتعزيز قيم التسامح ونشر الإسلام بين الجاليات المقيمة والأحداث ومضاعفة الجهود لإبراز سماحة ومبادئ الدين الإسلامي لزيادة ارتفاع نسبة المسلمين الجدد في كل عام.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالراغبين في إشهار الاسلام بمساعدتهم على الحصول على هذه الخدمة عن طريق الجهات المختصة بما يعزز من نشر مبادئ التسامح بين فئات المجتمع.

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