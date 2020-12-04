الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على أغلب مناطق الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25، تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثاني عند 05:34 الجزر الأول عند الساعة 35:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:26.

بحر عمان: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 11:45 الثاني عند الساعة 01:33 الجزر الاول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 07:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 19 95 50

دبــي 29 20 90 40

الشارقة 30 19 90 45

عجمان 29 20 95 40

أم القيوين 28 18 90 50

رأس الخيمة 27 20 85 45

الفجيرة 29 21 65 40

العين 30 17 90 35

ليوا 30 16 95 35

الرويس 27 17 95 40

السلع 28 16 90 45

دلما 28 22 85 55

طنب الكبرى 27 21 80 45

طنب الصغرى 27 21 80 45

أبو موسى 27 21 80 45



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