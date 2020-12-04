طقس غائم جزئياً مع تشكّل ضباب ورياح خفيفة

المصدر: أبوظبي- وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الغد مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية - شمالية غربية /‏ 15 - 25، تصل إلى 35 كم/‏س.ولفت المركز في تقريره اليومي إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج إلى متوسط أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 04:49 والجزر الأول عند الساعة 21:48 والثاني عند الساعة 35: 08.

ونوّه بأن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند 11:06 والثاني عند الساعة 00:53 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والثاني عند الساعة 06:56.

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