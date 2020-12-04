رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي يعزون ماكرون في وفاة جيسكار ديستان

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في وفاة فاليري جيسكار، الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «خالص العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان.. أرسى مع الوالد الشيخ زايد الأسس القوية للعلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا.. أحر التعازي إلى أسرته الكريمة والشعب الفرنسي الصديق».

ونشر سموه صوراً تجمع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، مع فاليري جيسكار، الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية.

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