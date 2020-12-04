سلطان الخرجي: طموح زايد دولة موحّدة توفّر حياة كريمة لمواطنيها

سلطان بن راشد الخرجي، من الرعيل الأول الذي عاصر مراحل تأسيس الدولة، ورافق المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا «رحمه الله» في الاجتماعات التي عقدت في أبوظبي قبل إعلان الاتحاد.. أكد أن طموح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه حكام الإمارات عند تأسيس الاتحاد هو إنشاء دولة قوية موحدة قادرة على حماية حدودها وأرضها وتوفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لمواطنيها.

وذكر الخرجي أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد «طيب الله ثراه» وإخوانه حكام الإمارات كانوا يدركون التحديات وصعوبات إنشاء الاتحاد، وكان على رأسها توفير الموارد اللازمة لقيام دولة اتحادية تنمو بشعبها ومواطنيها، لذلك قام بتخصيص جزء كبير من دخل إمارة أبوظبي من النفط لصندوق تطوير الإمارات قبل قيام الاتحاد، ونجح في تأسيس أركان الدولة واستمر العمل سنوات وأثمر دولة تعد الآن في مصاف الدول المتقدمة في جميع الأصعدة، وسارت القيادة الرشيدة على نهج الآباء المؤسسين في العمل والتطوير.

وتطرق الخرجي إلى لقاءات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه» مع الحكام وكافة الناس، حيث كان يستقبلهم في مجلسه مرات عدة في اليوم ويستمع اليهم وكان حريصاً على إدخال البهجة والسرور لكل بيت في الدولة.

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