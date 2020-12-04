«أبوظبي التقني» يسلّط الضوء على نموذج الإمارات في البناء والتنمية

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ممثلاً في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة للمركز حفلاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة تحت شعار «غرس الاتحاد يصنع الأمجاد».

ورفع الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأبناء الإمارات وكافة المقيمين على أرضها.

وقال الشامسي: إن العالم يتابع باحترام إنجازات الدولة في كافة المجالات مما يجعلها نموذجاً عالمياً فريداً في البناء والتنمية، معرباً عن ثقته في أن اليوم الوطني سيظل دائماً مبعثاً لقوة ونهضة الإمارات ودافعاً حقيقياً للمواطنين لتقديم النفيس والغالي من أجل الحفاظ على رفعة الوطن.

ثروة

ودعا مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني شباب الوطن إلى العمل الخلاق لأنهم الثروة الحقيقية للوطن.

من جانبه قال الدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، إن اليوم الوطني مناسبة عظيمة ندعو فيها الطلبة لضرورة الجد والاجتهاد في الدراسة ليكونوا عنواناً للإبداع والتميز وشركاء في مسيرة ازدهار وتنمية الدولة.

من جهته أشار المهندس عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، إلى أن الاحتفالات باليوم الوطني سلطت الضوء على استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وشارك فيها شخصيات وطنية بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأضاف أنه تم تقديم فعاليات متنوعة للتعبير عن حب الوطن منها أداء النشيد الوطني بلغة الإشارة وهو الأمر الذي أسعد أصحاب الهمم وجعلهم أكثر تفاعلاً مع هذا العمل الرائع بالإضافة إلى عدد من اللوحات الفنية والتراثية الإبداعية كما تم تنظيم مسابقات افتراضية للطلبة.

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