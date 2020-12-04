عاملون في خط الدفاع الأول: رفعة الإمارات غايتنا

المصدر: أبوظبي ـ وام

جدد عاملون في خط الدفاع الأول بشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» استعدادهم للتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها حتى يحيا الجميع بصحة وعافية وسلامة.

وقالوا بمناسبة اليوم الوطني الـ49:ـ إن الإمارات لم تبخل عليهم وهيأت لهم كل السبل للدراسة والترقي والعيش الكريم وسيبذلون قصارى جهدهم للذود عنها.

وأعربت الدكتورة غزالة بلال بالهج المدير الطبي التنفيذي لمستشفى العين عن فخرها واعتزازها بأن تكون ابنة الإمارات وتعيش في أفضل مكان في العالم، مؤكدة أن الإمارات هي الدولة المتطورة التي تستحق أن يضحي أبناؤها لأجلها حفاظاً على سلامتها. وقالت إنها والفريق الطبي في مستشفى العين بذلوا أقصى ما يستطيعون لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى والعمل ليل نهار من أجل شفائهم والحمد لله الذي ساعدهم على توفير العلاج لآلاف المرضى حتى منَّ الله عليهم بالشفاء.

بدوره أكد سعود عوض المنصوري المسؤول في مركز عمليات الطوارئ التابع لشركة «صحة» أن دولة الإمارات منحته كل ما يتمنى، وأنه مستعد لفعل كل ما يمكن من أجل سلامة الإمارات والتضحية لأجلها، معرباً عن فخره بأنه إماراتي.. وقال: منذ بداية انتشار فيروس كوفيد 19 سخرت نفسي لخدمة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها وعملت في الخطوط الأمامية في قسم الطوارئ بمدينة الشيخ خليفة الطبية، مشيراً إلى أنه كان يعمل يومياً لمدة 12 ساعة بعيداً عن أهله وعن طفله واضطر للإقامة في فندق وفرته له شركة «صحة» حفاظاً على سلامة أفراد أسرته.

وقال ذياب مطر الشامسي مسؤول المنافذ الجوية إنه عمل في منذ بداية انتشار الفيروس في إدارة المتطلبات الصحية في المنافذ الجوية وفي مركز قيادة العمليات الطبية ومع بداية انتشار كوفيد 19 لبى نداء الوطن وتوجه للعمل في خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

مراكز

وأكدت الدكتورة دانا المرزوقي مديرة مركز المقطع الصحي مديرة مركز صحة للمسح من المركبة أن دولة الإمارات قدمت الكثير لأبنائها حتى وصلوا إلى أعلى المراكز، وحان الوقت للتضحية من أجل الإمارات لرد جزء من الجميل لها.

فخر

وأعرب خلفان محمد المقبالي مسؤول مركز عمليات الطوارئ في شركة «صحة» عن فخره واعتزازه كونه أحد العاملين في خط الدفاع الأول لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة خديجة يوسف المراشدة أن حب دولة الإمارات متأصل في قلوب الجميع وهي لا تدخر وسعاً في أن تبذل نفسها رخيصة للإمارات.

وأعربت شمسة أحمد البلوشي مسؤولة مركز التقييم الرئيسي لكوفيد 19 في مدينة العين عن استعدادها الدائم للتضحية لرفعة دولة الإمارات والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع جميعاً، معربة عن فخرها بانتمائها للإمارات ودعت الله أن يحفظها ويحفظ قيادتها.

وشكر الدكتور محمد ميلاد إسماعيل مدير معهد الباطنية في مستشفى العين التابع لشركة «صحة» الله تعالى أن هيأ له العيش والعمل في دولة الإمارات، وتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني 49، لافتاً إلى أن دولة الإمارات هي وطنه الثاني الذي يفتخر بالانتماء إليه وأنه جزء من هذه الدولة العظيمة.

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