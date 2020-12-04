محمد بن زايد: نمضي على نهج الآباء المؤسّسين بعزيمة قوية وإرادة صلبة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المضي على نهج الآباء المؤسسين بعزيمة قوية وإرادة صلبة وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها.. وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا».

كما نشر سموه فيديو متضمناً لقطات من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات الذي أقيم أول من أمس في أبوظبي تحت شعار «غرس الاتحاد».

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