الإمارات تفعّل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه في إطار التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات، عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية، وذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

وشمل الاتفاق الإبراهيمي للسلام، اتفاقية لتفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

اتفاقية

وكان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد صادق في الأول من نوفمبر الماضي، على اتفاقية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

وقد وقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر 2020، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ما يحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا.

تعاون

زار وفد إماراتي حكومي، دولة إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، كما وقع الجانبان اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.وتحرز مجموعات العمل تقدماً في عدد من المبادرات الثنائية في قطاعات رئيسة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية، والروابط الجوية، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتعليم، والطب، والبحث العلمي، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

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