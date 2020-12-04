شما بنت محمد تطلق مبادرة «بيت يديد»

المصدر: العين - وام

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الرئيس الفخري لمجموعة الإمارات للسيدات، التابعة لمجموعة دبي للجودة، المبادرة الوطنية «بيت يديد»، التي تهدف إلى توعية الآباء والأمهات حول بناء الطفل بطريقة إيجابية، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

وافتتحت الشيخة شما بنت محمد، الندوة الافتراضية بعنوان «دور الأهل في استكمال التعليم عن بعد» .

وقالت : نمر ببعض المنعطفات التي تغير بصورة كبيرة في معطياتها، فحين اجتاحت العالم جائحة «كورونا» كان السؤال المطروح وقتها، ماذا نفعل لنتعايش مع هذه الجائحة ؟ فكانت إجابة هذا السؤال، تحمل في طياتها الكثير من التحديات التي واجهت العالم، وكان التحدي الأكبر، هو استمرار العملية التعليمية، والحفاظ على استمرارية تلقي الأبناء للتعليم والمعرفة.

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