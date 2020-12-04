قائد عام شرطة عجمان يكرّم المتميزين

المصدر: عجمان - البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، رؤساء وأعضاء الفرق الفائزة، والفائزين بالجوائز الفردية، ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز، وجائزة عجمان للتميز الحكومي، وذلك في قاعة الإمارات بمركز التدريب في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك في إطار تكريم وتقدير جهود الكفاءات المتميزة من الموظفين، وتحفيزهم على التنافس الإيجابي في جميع مجالات العمل، لتحقيق نتائج مؤسسية متميزة، وتحقيق الريادة في العمل الأمني والشرطي.

وسلم شهادات التكريم والمكافآت للمتميزين المساهمين في فوز شرطة عجمان بجائزة الريادة، كأسعد بيئة عمل، وأربعة جوائز أخرى ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز، والفرق المتأهلة ضمن القائمة المختصرة، بالإضافة إلى تكريم الفرق المساهمة في فوز شرطة عجمان بجائزة الريادة، و16 جائزة ضمن جائزة عجمان للتميز الحكومي.

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