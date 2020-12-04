منتدى «كهرباء دبي» العالمي للتميّز 2020 ينعقد عبر منصة افتراضية 7 الجاري

المصدر: دبي - البيان

ينعقد «منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميّز 2020»، يوم الاثنين المقبل في السابع من الشهر الجاري من 9:30 صباحاً حتى 3 مساءً، عبر منصة افتراضية، تحت عنوان «التميّز التشغيلي وإدارة الأزمات - مرحلة كوفيد 19 وما بعدها والدروس المستفادة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والمياه والموارد البشرية. ووجهت هيئة كهرباء ومياه دبي، الدعوة لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والمهتمين من داخل الدولة وخارجها، للمشاركة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في المشاركة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae

وحول تنظيم المنتدى العالمي للتميز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة : «التحديات التي شهدتها مختلف القطاعات، نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، فرضت على المؤسسات الارتقاء بمنظومة عملها، لتكون أكثر مرونة ورشاقة لمواكبة التغيرات المتسارعة، ومن هنا، تأتي أهمية هذا المنتدى في مشاركة المعارف العالمية المكتسبة لدى المؤسسات الخدماتية خلال فترة الجائحة، ونشر أفضل ممارسات التميز المستدام بين جميع المعنيين، إضافة إلى تعزيز ثقافة التميز لدى المؤسسات، عبر توفير منصة لمناقشة الحلول العملية لبعض التحديات المستجدة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المثبتة في مجال التميز».

محاور

ويتناول «منتدى هيئة كهرباء ومياه دبي العالمي للتميّز 2020»، ثلاثة محاور رئيسة: «دور الرشاقة المؤسسية، واستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في الأوقات غير المعتادة، والواقع الجديد للعمل» ، أما المحور الثاني، فيتناول «كفاءة المياه وإدارة شبكات المياه – أفضل الممارسات للحد من الفاقد في المياه»، فيما يركز محور «إدارة رأس المال البشري قبل وبعد كوفيد 19»، على جهود إدارات الموارد البشرية، لتحقيق التوازن بين استمرارية الأعمال والعوامل الإنسانية التي يجب مراعاتها ».

وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى، عدداً من أبرز الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة والمياه والموارد البشرية: المهندس كارمن مارسيلو مدير تنفيذي – هارينغتون كيرني، والمهندس ايمانوييل دا روزا نائب الرئيس – EWPB، والمهندس بدر سعيد الشهراني مستشار التميّز والالتزام – أرامكو، والمهندس روب كويل، روبرت كويل للاستشارات، والدكتور جراح محمود الزعبي مدير أول تنافسية التميّز – هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس بامبوس كارالامبوس مدير – شركة هيدرو كونترول، والمهندس ستيوارت هاملتون مدير تنفيذي – هيدروتيك، ورونالد ليمبرجر مستشار شركة NRW، ولين دولمان مؤسس ومدير عام روك للموارد البشرية، وتانيا بيتمان مدير الموارد البشرية – كانتار، وتانج كوغانثن مؤسس ومستشار لدى فيزبل للموارد البشرية.

www.dewa.gov.ae

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