70 متطوعاً ومتطوعة يواصلون أداء مهامهم خلال إجازة اليوم الوطني

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

أوضح علي سجواني قائد فريق المتطوعين في مركز تقييم كوفيد 19 المتميز لـ«البيان» أن 70 متطوعاً ومتطوعة في المركز الذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في يونيو الماضي يؤدون مهامهم التطوعية خلال إجازة اليوم الوطني للدولة بكل تفانٍ، مؤكداً: يواصلون مهامهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لدعم جهود الدولة في الإجراءات الاحترازية والوقائية للجهات الحكومية والصحية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كما أنهم مؤهلون تماماً للأعمال والمهام الموكلة إليهم بكل اقتدار. وأضاف سجواني: حرص المتطوعون على الاستمرار في تأدية مهامهم والمسؤوليات المنوطة إليهم خلال إجازة اليوم الوطني، وترك الاحتفاء مع أفراد أسرهم لخدمة الوطن. ويستقبل المتطوعون المراجعين، ويسهلون عملية تسجيلهم، والتأكد من بياناتهم، وإرشادهم لقاعات المركز بناء على وضعهم الصحي .

تضافر

وأشار إلى أن المتطوعين لم يريدوا غير أن يكونوا جزءاً من هذا العمل الوطني الذي يحظى بتضافر كافة الجهود المخلصة، بتقديم الدعم والمساندة للكوادر الطبية في ظل هذه الظروف، فتطوع بنات وأبناء الإمارات، وتلبيتهم نداء الوطن، هو نتاج غرس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبناء الإمارات.

جهود

من جانبهم، عبر عدد من المتطوعين لـ«البيان» عن فخرهم بعملهم التطوعي من أجل الوطن سواء في أيام الإجازات، أو حتى غير ذلك.

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