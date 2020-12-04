شرطة أبوظبي تعزّز جهودها لخدمة أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت شرطة أبوظبي مجموعة من المبادرات الهادفة لخدمة أصحاب الهمم مؤكدة حرصها على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 والتي تعزز من المكانة الرائدة التي حققتها إمارة أبوظبي بوصفها مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع وبناء ثقافة المجتمع المبني على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم .

وتحتفل الإمارات مع دول العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لأصحاب الهمم ضمن الاهتمام المستمر برعاية حقوق هذه الفئة والاهتمام بها بمختلف الأصعدة.

وأنجزت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم طباعة المواد القانونية بطريقة «برايل» والأول من نوعه .

بلاغات

كما دشّنت خدمة فتح البلاغات الجنائية لفئة أصحاب الهمم (نتعنا لكم)، ضمن باقة من الخدمات لإسعاد هذه الفئة بتسهيل حصولها على الخدمات الشرطية وذلك ترجمةً لرؤية القيادة في الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، وتقديم كل الخدمات والتسهيل عليهم، ويمكن لأصحاب الهمم الحصول على الخدمة من خلال الاتصال على 999. كما أطلقت مبادرة إنسانية تحت شعار «هدفنا خدمتكم لا تتردد بالاتصال بنا» بهدف تقديم خدمات إنسانية متميزة لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا كما أطلقت خدمة «فرصة أمل» الرقمية للوقاية من المخدرات .

منصة ذكية

وخصصت شرطة أبوظبي منصة ذكية بمديرية ترخيص السائقين والآليات لأصحاب الهمم والتي تناسب احتياجاتهم وتتضمن الخدمات المقدمة لهم عبر كاونتر خاص يتيح لهم تقديم الطلبات وإنجاز المعاملات بكل سهولة.

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