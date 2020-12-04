أصحاب همم ينتجون 2890 أسورة احتفاءً باليوم الوطني

المصدر: دبي - نورا الأمير

أنجز 20 شخصاً من أصحاب الهمم 2890 أسورة بألوان العلم، ضمن منتجات «أساور الهمم» التي ينضوي تحت مظلة مشروع «مشاغل» للتأهيل المهني وتشغيل أصحاب الهمم عبر مراكز متخصصة تابعة لوزارة تنمية المجتمع، وذلك تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات.

وتأتي مبادرة أصحاب الهمم في إنجاز أساور اليوم الوطني، مشاركة منهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وتعبيراً عن حب الوطن والاحتفاء بألوان العلم، في حالة استثنائية عاشها الطلاب وهم يبدعون أساور زاهية بألوان العلم، ويشاركون أبناء الوطن الاحتفال باليوم الوطني بمنتجات صاغتها الروح الوطنية العالية.

وقد تم توزيع المنتجات على عدة منافذ تسويقية شملت محطات البترول (أدنوك، وإينوك، والإمارات)، وفروع سناكات، وفندق ريت سبا عجمان، ومنتجع كرفانا بعجمان، إضافة إلى منصة مشاغل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع.

تأهيل

وأكدت وزارة تنمية المجتمع أن فكرة «أساور الهمم» ترتكز على تأهيل فئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال استثمار طاقاتهم وقدراتهم ليكون لهم دور فاعل في منظومة الإنتاج والتطور، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير شتى الإمكانيات لخدمة الفئة المستهدفة على الصعيد الاجتماعي والإنساني، وتأهيلها من خلال برامج تدريبية مهنية تنقلهم لسوق العمل، بعد تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ودمجهم بالمجتمع بشكل فاعل وحقيقي.

وتترجم فكرة مشروع (مشاغل) توجّه وزارة تنمية المجتمع في التركيز على تشغيل أصحاب الهمم، ذوي الإعاقات الذهنية فوق 18 سنة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، حيث إن «مشاغل» تتيح لأصحاب الهمم الانتقال إلى التشغيل الدامج من خلال العمل في ورش «مشاغل» وإبداع المزيد من المنتجات، والانتقال إلى مشاريع التشغيل الخاصة.

تدريب

ويسعى المشروع إلى تحقيق التدريب والتأهيل المهني لأصحاب الهمم المقبلين على سن العمل أو الباحثين عن عمل، وإعدادهم مهنياً ونفسياً للدخول في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم، كما يهدف لتحقيق التوظيف الانتقالي أو التوظيف عن بُعد لأصحاب الهمم، ومن ثم انتقال أصحاب الهمم العاملين في المراكز إلى نظام التوظيف الدامج.

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