خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس الأسبق

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في وفاة فاليري جيسكار الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

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