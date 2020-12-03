استقبال أول مولود في اليوم الوطني بمستشفى سليمان الحبيب بدبي

المصدر: دبي - البيان

سجل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، في مدينة دبي الطبية، أول ولادة لطفل في اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات الساعة 00:01 صباحاً.

وقال والداها: «إنه لمن دواعي فخرنا أن تشارك ابنتنا الصغيرة عيد ميلادها باليوم الوطني لأمتنا العظيمة. لقد أوجدت الإمارات بيئة تسامح وسلام كل من يعيش هنا - الإماراتيين والوافدين - وهذا ما يجعل هذا البلد فريدًا وجميلًا. وزادت سعادتنا مع ولادة طفلتنا الصغيرة في هذا اليوم الميمون».

وقالت الدكتورة آلاء الوحيلي، استشارية أمراض النساء والتوليد في المستشفى: «إنه وقت سعيد دائمًا عندما نأتي بحياة جديدة إلى العالم. لكن في الحقيقة أن هؤلاء الأطفال ولدوا في العيد الوطني مما يجعل هذه المناسبة أكثر خصوصية. لكل من الوالدين والفريق في المستشفى. نتمنى لوالدي وأسر الأطفال حديثي الولادة مستقبلًا سعيدًا وصحيًا. ونتطلع إلى الاحتفال بالمناسبة معهم كل عام».

ويقدم المستشفى مجموعة شاملة من الخدمات التي توفر أحدث التقنيات الطبية المتاحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز