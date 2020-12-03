محمد بن زايد: مع بداية عام الخمسين نستذكر جهود المؤسسين ونمضي على نهجهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات تمضي على نهج الآباء المؤسسين بعزيمة وقوة وإرادة صلبة ، مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات وذلك مع بداية عام الخمسين لدولتنا.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، : مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها ..وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا.

#محمد_بن_زايد: مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها ..وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا.@MohamedBinZayed pic.twitter.com/BJjcLPYeOw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 3, 2020

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