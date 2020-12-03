"الهوية والجنسية" تنفي صحة الصور المتداولة للشكل الجديد لجواز السفر

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية صحة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالشكل المزمع لجواز السفر على هيئة بطاقة إلكترونية.

ونوهت الهيئة إلى أن الجيل الثاني من جوازات السفر المعتمدة مؤخرا تعد وثائق مطورة من الإصدار السابق تتسم بمعايير للحماية ذات خصائص أمنية أكثر تقدما حيث سيتم البدء في عمليات إصدارها قريباً.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصاتها الرسمية الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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