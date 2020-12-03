لطيفة بنت محمد: الإمارات آمنت بإمكانيات شعبها لدعم مسيرة النمو

المصدر: (دبي - البيان)

توجهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، بجزيل الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة لما قدمته وبذلته من جهود استثنائية لرفعة هذا الوطن، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولتنا الحبيبة.

ودونت سموها عبر «تويتر»: «ومع احتفالنا باليوم الوطني الـ 49 لدولتنا الحبيبة، أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة لما قدمته وبذلته من جهود استثنائية لرفعة هذا الوطن، وللأساسات الثابتة التي وضعوها للمضي قدماً نحو مستقبل مشرق لدولتنا».

وتابعت سموها: «يعيش تحت سمائها مجتمع متجانس ومتعدد الثقافات، يضم قرابة 200 جنسية، وتعلو فيه قيم التسامح واحترام الآخر. طموحها لم يتوقف وآمنت بإمكانيات شعبها وشبابها لدعم مسيرة النمو والتطور واستشراف المستقبل».

وذكرت: «يوم فخر نقف أمامه لما حققته دولتنا الفتية بعزيمة آبائنا المؤسسين، وقيادة حكومتنا الرشيدة، وبسواعد أبنائها المخلصين. فقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة قصيرة أن تصبح دولة متقدمة وريادية في مختلف المجالات منها الاقتصادية، والتطويرية، والتعليمية، والصحية وغيرها».

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