حمدان وهزاع وسيف بن زايد: فخورون بمسيرتنا وإنجازاتنا

المصدر: دبي- البيان

عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن فخرهم بمسيرة الوطن، والإنجازات التي تحققت خلال عقود.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم الوطني الـ 49.. نبارك للوطن، قيادةً وشعباً، هذه المناسبة الوطنية الغالية، يوم نفخر فيه بمسيرتنا.. إنجازاتنا.. ورؤيتنا الطموحة للمستقبل، رحم الله الشيخ زايد وإخوانه المؤسسين، الذين بفضل حكمتهم، أسسوا لوطن العز والفخر، ورسموا لأبنائه خطاً للتميز والريادة».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «أعاد الله عزّ وجلّ هذه المناسبة العزيزة، بمزيد من الإنجازات، متمنين أن يكون العام الخمسين، تجسيداً لما حققته الإمارات خلال عقود، وإشارة انطلاق لما ستحققه في قادم الشهور والسنوات، من غرس الاتحاد، الذي زرعه الشيخ زايد والآباء المؤسسون، وامتدت ثماره إلى العالم أجمع».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «اللهم لك الحمد والمنة على ما مضى وما سيمضي، وبما نحن فيه الآن، الاتحاد.. كان الأمل.. كان الحلم.. فأصبح بمسباره وسط المجرات، بفضل الخالق وبركاته عز وجل، وبعزيمة الرجال، وبتوفيق العزيز الكريم، وحكمة قادته ووطنية مواطنيه».

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