مكتوم بن محمد: الإمارات تستكمل المسيرة للوصول إلى الريادة العالمية

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أنه مع إعلان الاتحاد، بدأت مسيرة التطوير صفحة جديدة، سطرها المغفور لهم، الشيخ زايد والشيخ راشد والآباء المؤسسون، ببناء دولة الرفاه، من أجل مستقبل يحمل الخير والنماء، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تستكمل المسيرة بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعزيمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، للوصول إلى الريادة العالمية.

وقال سموه في تدوينتين عبر حسابه في «تويتر»: «مع إعلان الاتحاد في 2 ديسمبر 1971، بدأت صفحة جديدة في تاريخ المنطقة، سطرها الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ راشد بن سعيد، والآباء المؤسسون، ببناء دولة الرفاه، من أجل مستقبل أفضل، يحمل للإماراتيين كل الخير والنماء، وانطلقت مسيرة التطوير، التي فتحت أبوابها لتحتضن عقول مبدعة من أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «بعد مضي قرابة خمسين عاماً للاتحاد، تستكمل الإمارات مسيرتها، بحكمة الشيخ خليفة بن زايد، ورؤية الشيخ محمد بن راشد، وعزيمة الشيخ محمد بن زايد، ودعم الحكّام، لتحقيق الإنجازات، والوصول إلى الريادة العالمية في مختلف المجالات، بروح الوحدة، التي تؤكد تلاحم شعب الإمارات وقيادته، وإيمانهم باتحادهم».

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