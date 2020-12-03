«الداخلية»: سنبقى جنوداً أوفياء للوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

ازدانت مباني وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة احتفالاً باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبّر ضباط ومنتسبو الوزارة عن خالص اعتزازهم بالمناسبة، مجددين الولاء فيها لقيادة الوطن وحكومته وشعبه بأن يبقوا الجند الأوفياء في سبيل تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.

ورفع منتسبو وزارة الداخلية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات والعرفان لقيادة الإمارات الرشيدة، مجددين العهد والولاء ومضاعفة الجهد والعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات دولة الاتحاد وجعل رايتها عالية خفاقة في ميادين الحق والواجب.

مسيرة زايد

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أننا نحتفل هذا العام باليوم الوطنيّ التاسعِ والأربعين في ظروف صعبة للغاية، حيث يعاني العالم أجمع من جائحة وبائية خطيرة، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات ولله الحمد والمنّة كانت من الدول القلائل التي واجهت هذه الجائحة بكثير من الثقة في الله ثم في قدرات الدولة وقياداتها ورجالها ونسائها، وشبابِها الذين أظهروا قدرة فائقة في إدارة الأزمة، كان لقيادتنا دور مهم حينما أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقواتِ المسلحةِ، بأنَّ الغذاء والدواء خلال هذه الجائحة (خط أحمر) قائلاً (لا تشيلون هم)؛ كم كان لهذه العبارة من تأثير في طمأنة المجتمعِ، واستمرار الحياة.

يوم مجيد

وقال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز والانتماء لهذه البلاد الغالية أن نحتفل كل عام بذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر، وهو يوم مجيد وعزيز علينا جميعاً، نستذكر فيه الأمجاد التي سطرت على يد باني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي امتدت حتى وقتنا الحاضر، وسار على نهجه وأكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعاضده أخواه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعاه الله، بعزم وحزم، ورؤية ثاقبة.

ريادة

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: «إن الاحتفال بهذا اليوم التاريخي من كل عام، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة وجيزة من الزمان من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمُقيمين على أرضها الطيبة، لتغدو نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والأمن والأمان أمام دول العالم أجمع». وتابع معاليه: إن الاحتفال بهذا اليوم في كل عام يمثل فرصة غالية على قلوب أبناء الوطن نتذكر خلالها جهود قادتنا المؤسسين في وضع حجر الأساس لبناء الاتحاد القوي.

بدوره، أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن مسيرة الدولة الاتحادية حققت إنجازات عملاقة ورسّخت قيم التآخي والترابط والتسامح التي امتزجت بالرغبة الصادقة لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين، طيّب الله ثراهم، مستلهمين في ذلك رؤيتهم الحكيمة في جعل الإمارات واحة للعز والكرامة وحاضنة للشعوب.

يوم فارق

كما أكد اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو يوم فارق في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، ونقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الحديثة، ويوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر، وللتفاؤل بمستقبله الواعد إن شاء الله تعالى، كما أنه يُعد فرصة مناسبة لتقييم الإنجازات التي حققها الوطن في جميع المجالات.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة أنه ما أن يبزغ فجر الثاني من ديسمبر من كل عام حتى تتجلى ذاكرة الوطن ويقفز في الصور مجد الاتحاد وإرث الأولين، البانين مجد البلاد، ورفعته ونماءه وازدهاره، نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ومؤسس الإمارات الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورمز وحدتها وعليائها.

عهد وولاء

أما اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة فقال: تمر علينا اليوم هذه المناسبة السعيدة، ذكرى اتحاد إماراتنا لتجدد فينا العهد والولاء أن نبقى خلف المسيرة الحكيمة لقيادة الدولة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعبر سنين الاتحاد ترسّخت فينا قيم الولاء والانتماء والشعور بالفخر وجددنا العهد أن نخلص نعمل لتبقى راية الإمارات خفاقة وتستمر بخطى واثقة نحو المستقبل.

وقدّم اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أسمى آيات التهاني وقال إن الاحتفال باليوم الوطني الـ«49» لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو مناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، التي لم تألو جهداً في أن تضع شعب الإمارات المواطنين منهم والمقيمين على رأس أولوياتها، لتحقيق أعلى مستويات السعادة والاستقرار والأمن والأمان.

فخر

وأشار اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية أنه في كل سنة تشرق شمس الثاني من ديسمبر، نتذكر الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين اجتمعت كلمتهم على قيام الإمارات وأجمعوا أمرهم للمضي في طريق واحد مليء بالتحديات، لكنه يوصل إلى ذروة الأمجاد، فحقق الله لهم ما أرادوا لصدقهم في توجههم فكان لنا موعد مع الحصاد كل يوم.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إن «49» عاماً مضت على قيام الاتحاد، ونحن نفتخر ونعتز بما تحقق خلال تلك السنوات الزاهية من إنجازات راسخة لبّت كل طموحات وتطلعات شعبنا الأبي، بل وفاقت كل أحلامه، فبفضل الله، ومن ثم قيادتنا الرشيدة أصبحنا من أسعد شعوب العالم التي يشار إليها بالبنان، حيث أولت قيادتنا جُل اهتمامها لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبنائها، والمقيمين على أرضها.

أمان

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، نحتفل في اليوم الوطني التاسع والأربعين هذا العام بتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال تعزيز الأمن والأمان، وتلك الإنجازات العظيمة لا تتحقق إلا بجهود القيادة الحكيمة للبلاد وأبناء الوطن المخلصين، وقد سعت قيادتنا الرشيدة طيلة مشوار الاتحاد المبارك إلى عدم ادخار أي جهد في سبيل تحقق كل ما من شأنه أن يكرّس الأمن والأمان والسعادة لشعب الإمارات.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن الاحتفال بالثاني من ديسمبر هو عرفان وتقدير من شعب الإمارات لمؤسسي الدولة المعطاءة، وعلى نهج المؤسس أكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى المسيرة حتى تبوأت الإمارات منزلة مرموقة بين الأمم.

يوم عز

وقال اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين: إن الثاني من ديسمبر، يوم الفخر والعز لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة، التي أنعم الله عليها بقيادة حكيمة لم ترض لشعبها إلا أن يكون في المركز الأول، والثاني من ديسمبر، ليس يوماً للاحتفال فقط إنما هو اليوم الذي تتحد فيه أرواحنا على حقيقة واحدة وهي الفخر بما آلت إليه هذه الدولة بسبب هذا الاتحاد الذي سمى بها لتقف في مصاف أفضل دول العالم أمناً واقتصاداً وثقافة وحضارة.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة تحتفل دولتنا قيادة وشعباً في الثاني من ديسمبر كل عام بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى قيام دولتنا الغالية باتحاد إماراتنا السبع الذي سجله التاريخ بمداد عزيمة وإرادة باني النهضة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين تمكنوا من الارتقاء بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.

عطاء

كما أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن الثاني من ديسمبر يوم عظيم في إمارات الخير والعطاء والمنطقة بأسرها، يوم عرفان وتقدير شعب الإمارات العريق لجهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن احتفالنا باليوم الوطني للإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام يعود بنا إلى مشهد عمره 49 عاماً عندما اتخذ المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، مؤسسا الاتحاد وإخوانهما حكام الإمارات قراراً تاريخياً غيّر مسار المنطقة بأسرها وأعلنوا قيام الإمارات، والتي تمكنت منذ قيامها أن تلفت أنظار العالم إليها من خلال الإنجازات الكبرى.

حفل

نظّمت وزارة الداخلية حفلاً افتراضياً باليوم الوطني اشتمل على كلمات وقصائد وطنية عبّر فيها المنتسبون عن فرحتهم واعتزازهم بإنجازات الوطن، وتم استعراض مسيرة القيادات العامة للشرطة بالدولة من خلال فيديو تسجيلي يتضمن مدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه أجهزة الشرطة بالدولة، وما تبذله من جهود متميزة أسهمت في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات.

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