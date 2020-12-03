فيصل القاسمي: نفخر بمكتسبات الاتحاد

المصدر: ( الشارقة - البيان)

أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أن اليوم الوطني مناسبة للتعبير عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بغرس الآباء المؤسسين، وحب وولاء لحكومتنا الرشيدة التي صنعت مستقبلاً استثنائياً، محافظين على مكتسبات تجربة الاتحاد الناجحة.

وأضاف: نحتفل بفخر ونحن على مشارف الخمسين عاماً من تأسيس دولة الإمارات، حيث استطاعت الإمارات أن تحوز تقدير واحترام العالم بثقلها السياسي والاقتصادي ومواقفها المشرفة ومكانتها المرموقة بين الدول، واليوم تستعد دولتنا للسنوات الخمسين المقبلة بقيادة حكومتنا التي وضعت نصب أعينها أن تكون الإمارات الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

وتابع: إن مسيرة الاتحاد تشهد عاماً تلو عام نجاحاً غير مسبوق على المستوى العالمي، حتى أضحت الإمارات رمز السلام والتسامح ووطن الجميع.

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