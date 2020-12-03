النائب العام لأبوظبي: ملتزمون بحماية الحقوق

المصدر: (أبوظبي - وام)

رفع المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي باسمه واسم أعضاء النيابة العامة في أبوظبي وجميع العاملين فيها، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقال البلوشي: «اليوم ونحن نقف على أعتاب الخمسين الثانية من عمر اتحادنا فإننا في نيابة أبوظبي نؤكد التزامنا بالعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتكامل مع جميع النيابات الاتحادية والمحلية العاملة في الدولة ومختلف الجهات الأمنية من أجل حماية استقرار المجتمع وسيادة القانون، وصيانة الحقوق والحريات».

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