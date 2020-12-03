الأوراق المالية: احتفال بالمنجزات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971 سيبقى دائماً، ويخلد أبداً، ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، وتؤرخ لاتحاد الإمارات وميلاد دولتنا المباركة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وقال الزعابي: «في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفي جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بذكرى إعلان الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات، تعبيراً عن محبتهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية.

وأضاف: «إن احتفالنا هذا العام هو احتفال بالمنجزات والمكتسبات، وبمسيرة مباركة من العطاء امتدت زهاء خمسة عقود».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز