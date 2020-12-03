عبد الله بن بيه: اليوم الوطني تجديد للصلة بقيم المؤسسين

المصدر: أبوظبي - وام

توجه الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال الشيخ ابن بيه: مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجديد الصلة بقيم الآباء المؤسسين قيم الخير والمحبة والوئام، والتذكير بما بذلوه من جهود لبناء هذه الدولة على أسس متينة، قوامها التسامح والتعايش والتآزر وحب الخير للبشرية جمعاء، كما أنها مناسبة للدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والثواب الجزيل والأجر العظيم.

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